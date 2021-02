Napoli | l’indiscrezione choc | torna a circolare il nome di Moggi negli ambienti partenopei

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo l’eliminazione delin Coppa Italia contro l’Atalanta, il malcontento da parte dei tifosi si fa sempre più consistente. Da tempo, ormai, i sostenitoriritengono che mister Gattuso non sia riuscito a pieno a mettere in risalto le potenzialità della squadra, così come il resto della società. Ebbene nelle ultime ore si fa L'articolo