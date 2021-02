Napoli, ADL non vorrebbe un traghettatore: è forte il nome di Spalletti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il rapporto tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Rino Gattuso si è ormai rotto. Sarà difficile ricucire le ferite e l’esonero potrebbe arrivare anche in caso di vittoria nelle prossime due partite. A rischiare grosso è anche Cristiano Giuntoli. De Laurentiis, infatti, non consentirà un ulteriore fallimento. Nonostante i diversi milioni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il rapporto tra il presidente delAurelio De Laurentiis e l’allenatore Rino Gattuso si è ormai rotto. Sarà difficile ricucire le ferite e l’esonero potrebbe arrivare anche in caso di vittoria nelle prossime due partite. A rischiare grosso è anche Cristiano Giuntoli. De Laurentiis, infatti, non consentirà un ulteriore fallimento. Nonostante i diversi milioni L'articolo

mille9ventisei : @GerardoFNS il punto più basso del Napoli con adl. gestione tecnica e umana Fallimentare. - infoitsport : ADL ieri allo stadio per Atalanta-Napoli: spiegato il motivo del viaggio a Bergamo - Monica73774598 : @FbBoccia @GianguidT @albert_Napoli @RITADILULLO1 Veramente non sono un allenatore, ne commercialista, a me che ADL… - FbBoccia : @GianguidT @Monica73774598 @albert_Napoli @RITADILULLO1 Me dico un’altra io ja...ADL non ha fatto togliere la pista d’atletica! Così... - GianguidT : @Monica73774598 @FbBoccia @albert_Napoli @RITADILULLO1 Secondo me ha le idee confuse... Higuain andò alla Juve a me… -