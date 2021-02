Marika Fruscio | scollatura vietata ai minori | bombe esplosive – FOTO

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è inarrestabile sui social network: la showgirl continua a postare scatti stratosferici con décolleté in primo piano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@10)non smette di incantare sui social network: la bella showgirl, ogni giorno, posta scatti bollenti e prorompenti in cui mette L'articolo proviene da YesLife.it.

mauri_955 : Marika FRUSCIO.... E ci siamo capiti?? È difficile guardarla negli occhi perché lo sguardo si ferma su quel fantasti… - cs_iab : RT @IcMorano: L'autunno è mite con un fruscio di vento L’ autunno è colorato, con foglie gialle, rosse I camini pieni di legna Alberi con f… - IcMorano : L'autunno è mite con un fruscio di vento L’ autunno è colorato, con foglie gialle, rosse I camini pieni di legna Al… - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: trattamenti di bellezza per sua divinità la dea Marika Fruscio @marikafruscio10?????????????? - pinellus : @FaiSempBurdell @EmaPartenopeo @giuli_valle Marika Fruscio ti fa onore. Io sono molto scontato. Gasparri, Zambardino, Luca Morisi... -

Ultime Notizie dalla rete : Marika Fruscio

Yeslife

scalda i motori della sensualità su Instagram e incanta la platea con un paesaggio in intimo celebrativo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...Tra i vip italiani spiccano l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva, la diva a luci rosse Priscilla Salerno, la sensuale influencer e calendar girl ...FOTO - L'ultima immagine di Marika Fruscio sui social: la modella strega i social con l'ultimo scatto apparso su instagram ...Segue da vicino le sorti del suo amato Napoli e più in generale tutta la Serie A. Marika Fruscio è spesso in tv per commentare quanto accade nel nostro campionato di calcio e il look scelto per l’ulti ...