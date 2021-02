ll trapper Wok è in coma farmacologico. Mistero sulle cause del ricovero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si chiama Wok ed è uno dei rapper più noti della scena romana. Secondo quanto confermato da Fanpage.it dopo i rumors delle scorse ore, Andrea Mazzanti, questo il suo nome all’anagrafe, si trova in coma farmacologico e le sue condizioni sarebbero gravi. Nato nel 1999, forma un duo con Ski che su Instagram ha spiegato di non avere intenzione di spiegare i caz*i del collega e amico: “Ne parlerà lui se ne avrà voglia, portate rispetto”. Ignoti i motivi del ricovero in ospedale. Wok e Sik hanno da poco pubblicato il singolo Ninna Nanna, realizzato con Ketama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si chiama Wok ed è uno dei rapper più noti della scena romana. Secondo quanto confermato da Fanpage.it dopo i rumors delle scorse ore, Andrea Mazzanti, questo il suo nome all’anagrafe, si trova ine le sue condizioni sarebbero gravi. Nato nel 1999, forma un duo con Ski che su Instagram ha spiegato di non avere intenzione di spiegare i caz*i del collega e amico: “Ne parlerà lui se ne avrà voglia, portate rispetto”. Ignoti i motivi delin ospedale. Wok e Sik hanno da poco pubblicato il singolo Ninna Nanna, realizzato con Ketama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : ll trapper Wok è in coma farmacologico. Mistero sulle cause del ricovero - Noovyis : (ll trapper Wok è in coma farmacologico. Mistero sulle cause del ricovero) Playhitmusic - - zazoomblog : Il trapper Wok ricoverato in ospedale: è in gravi condizioni - #trapper #ricoverato #ospedale: #gravi - CorriereCitta : Wok, chi è il trapper in gravi condizioni. Ski su Instagram: «Portate rispetto» - _Carlottamiller : RT @romatoday: Il trapper Wok in coma farmacologico, è in gravi condizioni: mistero sulle cause -