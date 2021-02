LIVE Australian Open 2021, risultati 12 febbraio in DIRETTA: Serena Williams agli ottavi, esce Sara Errani (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.00 Eliminata Sara Errani: l’azzurra cede alla tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh, che si impone per 6-4 2-6 7-5. Avanti anche la statunitense Serena Williams, che batte la russa Anastasia Potapova per 7-6 6-2. Nel torneo maschile si qualifica agli ottavi il bulgaro Grigor Dimitrov, che approfitta del ritiro dello spagnolo Pablo Carreño Busta, giunto quando però il primo era già in vantaggio per 6-0 1-0. 03.56 Arriva la terza qualificata agli ottavi: l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco batte la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-1 in meno di un’ora di gioco. 03.02 L’altro match già concluso vede la boema Marketa Vondrousova battere la romena Sorana Cirstea per 6-2 6-4 in ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.00 Eliminata: l’azzurra cede alla tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh, che si impone per 6-4 2-6 7-5. Avanti anche la statunitense, che batte la russa Anastasia Potapova per 7-6 6-2. Nel torneo maschile si qualificail bulgaro Grigor Dimitrov, che approfitta del ritiro dello spagnolo Pablo Carreño Busta, giunto quando però il primo era già in vantaggio per 6-0 1-0. 03.56 Arriva la terza qualificata: l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco batte la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-1 in meno di un’ora di gioco. 03.02 L’altro match già concluso vede la boema Marketa Vondrousova battere la romena Sorana Cirstea per 6-2 6-4 in ...

