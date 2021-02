Lazio – tamponi: la Procura ascolterà Lotito (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il caso dei tamponi porta di nuovo al centro delle scene la Lazio. Lo scorso novembre a Formello si era scatenato il putiferio. La società biancoceleste accusata di aver fatto giocare alcuni positivi. I giocatori avevano effettuato i tamponi alla clinica Paideia ed erano risultati negativi per questo erano scesi in campo. La Lazio doveva poi partire per le sfide di Champions e perciò si è dovuto procedere con un nuovo giro di tamponi che ha evidenziato la positività di alcuni. La Procura sta ancora indagando su quanto accaduto. Il Presidente Claudio Lotito verrà ascoltato nuovamente della autorità. Lazio: i biancocelesti si preparano a sfidare l’Inter Lazio – tamponi: come andrà a finire? Al momento ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il caso deiporta di nuovo al centro delle scene la. Lo scorso novembre a Formello si era scatenato il putiferio. La società biancoceleste accusata di aver fatto giocare alcuni positivi. I giocatori avevano effettuato ialla clinica Paideia ed erano risultati negativi per questo erano scesi in campo. Ladoveva poi partire per le sfide di Champions e perciò si è dovuto procedere con un nuovo giro diche ha evidenziato la positività di alcuni. Lasta ancora indagando su quanto accaduto. Il Presidente Claudioverrà ascoltato nuovamente della autorità.: i biancocelesti si preparano a sfidare l’Inter: come andrà a finire? Al momento ...

MoliPietro : Lazio – tamponi: la Procura ascolterà Lotito - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.277) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre… - tusciaweb : “Varianti, bassa circolazione nel Lazio ma atteso incremento” Roma - Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.2… - SaluteLazio : #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.277) e oltre 18 mila antigenici per un totale di… - lacustre81 : @GDavato @RomeoCentocinqu @Atalanta_BC Tu raccontaci l'ultimo non scandalo della Lazio. Tamponi? Dai su ,grazie per la partecipazione. -