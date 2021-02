Inter, l’ex patron Moratti: Agnelli-Conte? Non ho mai mandato a quel paese un tecnico della Juventus. De Laurentiis e Gattuso…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Intervista all'ex patron dell'Inter, Massimo Moratti.L'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, ha parlato dei temi caldi del campionato di Serie A, nel corso di un'Intervista concessa ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli", nel corso della quale si è parlato anche del rapporto presidente-allenatore, toccando nello specifico anche la questione partenopea con protagonisti De Laurentiis e Gattuso. Di seguito le parole del settantaseienne imprenditore."Per un presidente, valutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale. Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi si cambia visione. Gattuso? Non conosco i rapporti tra lui e De Laurentiis. Ma nutro simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'vista all'exdell', Massimo.L'ex presidente nerazzurro Massimo, ha parlato dei temi caldi del campionato di Serie A, nel corso di un'vista concessa ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli", nel corsoquale si è parlato anche del rapporto presidente-allenatore, toccando nello specifico anche la questione partenopea con protagonisti Dee Gattuso. Di seguito le parole del settantaseienne imprenditore."Per un presidente, valutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale. Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi si cambia visione. Gattuso? Non conosco i rapporti tra lui e De. Ma nutro simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto ...

