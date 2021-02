Ilenia Fabbri, l’amica a Pomeriggio 5: «Aveva paura dell’ex marito. Mi disse ‘se vinco la causa mi fa ammazzare’» (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Oggi, Barbara D’Urso è tornata a parlare del giallo di Faenza. Sabato scorso, Ilenia Fabbri, mamma 46enne, è stata trovata morta con una ferita alla gola, nel suo appartamento. Oggi, in concomitanza con l’avvio delle perquisizioni di casa e officina di lavoro, a Claudio Nanni, ex marito di Ilenia, è stato notificato un avviso di garanzia per l’ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Cristina Battista, inviata di Barbara D’Urso, ha intervistato un’amica della vittima che ha raccontato: «Ilenia Aveva paura dell’ex marito. Sei, sette mesi fa mi ha detto ‘se vinco la causa in tribunale mi fa ammazzare. Non si sporca neanche le mani, manda qualcuno’». L’IDENTIKIT Molto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Oggi, Barbara D’Urso è tornata a parlare del giallo di Faenza. Sabato scorso,, mamma 46enne, è stata trovata morta con una ferita alla gola, nel suo appartamento. Oggi, in concomitanza con l’avvio delle perquisizioni di casa e officina di lavoro, a Claudio Nanni, exdi, è stato notificato un avviso di garanzia per l’ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Cristina Battista, inviata di Barbara D’Urso, ha intervistato un’amica della vittima che ha raccontato: «. Sei, sette mesi fa mi ha detto ‘selain tribunale mi fa ammazzare. Non si sporca neanche le mani, manda qualcuno’». L’IDENTIKIT Molto ...

