Il padre di Syria picchiato perché aveva chiesto di indossare la mascherina in un bar (Di venerdì 12 febbraio 2021) La denuncia della cantante: trauma facciale e dieci giorni di prognosi. L'aggressione in un bar di ... Leggi su today (Di venerdì 12 febbraio 2021) La denuncia della cantante: trauma facciale e dieci giorni di prognosi. L'aggressione in un bar di ...

MediasetTgcom24 : Il padre di Syria picchiato: aveva chiesto di indossare la mascherina in un bar #syria - VaranasiB : Roma, chiede di indossare la mascherina: aggredito il padre della cantante Syria - Vallina84s : Roma, chiede di indossare la mascherina: aggredito il padre della cantante Syria - SecolodItalia1 : Roma, il padre della cantante Syria preso per il collo e aggredito al bar per la mascherina - soundsblogit : Syria, il padre picchiato per aver chiesto ad un signore di indossare la mascherina -