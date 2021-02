(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dodici bambini contagiati in un istituto di Gussago, in provincia di Brescia. Ecco la lettera firmata da 12mila persone tra genitori, docenti e personale Ata e inviata a Mario Draghi e Sergio ...

petergomezblog : Bollate, alle porte di Milano focolaio con 59 positivi in due scuole: “Ci sono alcuni casi di variante inglese”… - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus a Bergamo: Focolaio ad Arcene, scuola chiusa Da 5 a 28 positivi, il sindaco: «Dovremmo essere zona rossa, fo… - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus: maxi focolaio a scuola, 12 bimbi positivi alla variante inglese La conferma di Ats: sono positivi alla vari… - Notiziedi_it : Il focolaio di variante inglese a scuola e la richiesta di chiusura immediata in 250 città - benessereblogit : Covid a Bollate: focolaio di variante inglese nelle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : focolaio variante

BresciaToday

Non solo il caso delle scuole medie di Arcene , chiuse a tempo indeterminato dal sindaco Roberto Ravanelli dopo la scoperta di uncon tanto di sospettadel virus . Il livello di allerta si sta progressivamente alzando anche nelle scuole per l'infanzia: per alcune classi delle elementari è stata disposta la ...Lainglese del Covid si sta diffondendo anche nella Bergamasca. A Trescore, dopo l'individuazione di unfamiliare, sono saliti a 15 i casi di positività , mentre ad Arcene su ordinanza ...L’Ats spiega la situazione che si è creata nel paese della Val Cavallina chiedendo di rispettare le misure di sicurezza ...Da lunedì scorso è il più grande centro del ternano in zona rossa, in forza dell’ordinanza regionale numero 14 del 6 febbraio firmata dalla governatrice umbra Donatella Tesei. Un provvedimento che ha ...