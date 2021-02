Il consiglio dello Chef Riccardo Arcangeletti: la storia della lasagna nel tubetto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cari lettori, questa rubrica è un appuntamento per tutti gli amanti del mondo enogastronomico insieme a Riccardo Arcangeletti, giovane Chef classe 1994. La passione per cucina la deve a sua nonna: è tra i suoi fornelli che all’età di 4 anni ha imparato ad amare i profumi ed il buon gusto della cucina italo-marchigiana. Crescendo, questa passione è diventata un vero mestiere, e tra i suoi maestri spiccano nomi come Gualtiero Marchesi, Gianfranco Vissani, Carlo Cracco, Augoust Escoffier. Dopo aver fatto tappa nel lusso a 5 stelle dei migliori hotel in Italia, Svizzera, Parigi, Galizia e Isole Canarie, oggi Riccardo lavora a fianco dello Chef e vincitore di MasterChef 6 Valerio Braschi, un fenomeno pronto ad esplodere. Cari lettori, sono sicuro che è il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cari lettori, questa rubrica è un appuntamento per tutti gli amanti del mondo enogastronomico insieme a, giovaneclasse 1994. La passione per cucina la deve a sua nonna: è tra i suoi fornelli che all’età di 4 anni ha imparato ad amare i profumi ed il buon gustocucina italo-marchigiana. Crescendo, questa passione è diventata un vero mestiere, e tra i suoi maestri spiccano nomi come Gualtiero Marchesi, Gianfranco Vissani, Carlo Cracco, Augoust Escoffier. Dopo aver fatto tappa nel lusso a 5 stelle dei migliori hotel in Italia, Svizzera, Parigi, Galizia e Isole Canarie, oggilavora a fiancoe vincitore di Master6 Valerio Braschi, un fenomeno pronto ad esplodere. Cari lettori, sono sicuro che è il ...

Prudenza_Le_Mat : RT @LaviniaBLR: @Assaltoniglio Per un amante dello Studio Ghibli questo è l’essenziale. Consiglio tutti. - michela_mazzaro : RT @LaviniaBLR: @Assaltoniglio Per un amante dello Studio Ghibli questo è l’essenziale. Consiglio tutti. - cacciaramarri : RT @LaviniaBLR: @Assaltoniglio Per un amante dello Studio Ghibli questo è l’essenziale. Consiglio tutti. - Assaltoniglio : RT @LaviniaBLR: @Assaltoniglio Per un amante dello Studio Ghibli questo è l’essenziale. Consiglio tutti. - Fernana48631339 : RT @LaviniaBLR: @Assaltoniglio Per un amante dello Studio Ghibli questo è l’essenziale. Consiglio tutti. -