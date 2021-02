Governo Draghi, Mara Carfagna è ministro del Sud (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mara Carfagna è il nuovo ministro del Sud. Torna così ad occupare un posto nel Governo dopo l’esperienza alla guida del dicastero delle Pari Opportunità nel Governo Berlusconi IV. Salernitana, attuale vice presidente della Camera dei Deputati e già consigliere comunale a Napoli, è ormai esponente di lungo corso di Forza Italia. Toccherà a lei rappresentare la Campania nel Governo di Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021)è il nuovodel Sud. Torna così ad occupare un posto neldopo l’esperienza alla guida del dicastero delle Pari Opportunità nelBerlusconi IV. Salernitana, attuale vice presidente della Camera dei Deputati e già consigliere comunale a Napoli, è ormai esponente di lungo corso di Forza Italia. Toccherà a lei rappresentare la Campania neldi Mario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

