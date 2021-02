Governo Draghi: ampio sostegno con il sì degli iscritti M5S. Si attendono i nomi della squadra (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il 59,3% dei voti a favore, gli iscritti del Movimento 5 stelle approvano il sostegno al Governo Draghi. Una buona notizia, dopo i segnali di apertura reciproca tra il premier incaricato e il Movimento nella figura del garante Beppe Grillo. Alle votazioni di ieri su Rousseau hanno partecipato quasi 75.000 iscritti, con 44.177 sì. Non un plebiscito quindi, con la base che rispecchia quelli che sono gli animi in parlamento. Le conseguenze del voto potrebbero portare a una scissione, con Alessandro Di Battista che ha già annunciato la sua volontà di abbandonare il Movimento: “Mi faccio da parte” ha affermato Di Battista in un video in cui spiega le sue ragioni. Con la caduta dell’ultimo ostacolo al Governo Draghi, che dispone adesso quindi della più ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il 59,3% dei voti a favore, glidel Movimento 5 stelle approvano ilal. Una buona notizia, dopo i segnali di apertura reciproca tra il premier incaricato e il Movimento nella figura del garante Beppe Grillo. Alle votazioni di ieri su Rousseau hanno partecipato quasi 75.000, con 44.177 sì. Non un plebiscito quindi, con la base che rispecchia quelli che sono gli animi in parlamento. Le conseguenze del voto potrebbero portare a una scissione, con Alessandro Di Battista che ha già annunciato la sua volontà di abbandonare il Movimento: “Mi faccio da parte” ha affermato Di Battista in un video in cui spiega le sue ragioni. Con la caduta dell’ultimo ostacolo al, che dispone adesso quindipiù ...

