Frana in Costiera Amalfitana, il casello di Cava aperto a fasce orarie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de' Tirreni (Sa) – A seguito dell'incontro con il Prefetto dei Sindaci di Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare, e della Costiera Amalfitana, tenutosi nella giornata di giovedì 11 febbraio, per le gravi criticità alla circolazione veicolare causate dell'evento franoso del 10 febbraio scorso, che ha interrotto il traffico in via Croce, è stato stipulato un accordo tra il Comune di Cava de' Tirreni (capofila) e Autostrade Meridionali Spa, con il quale, fino al 26 febbraio prossimo, è stata stabilita l'esenzione del pagamento del pedaggio presso il casello di Cava de' Tirreni, nei giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 10 per i veicoli in direzione sud (Salerno) e dalle ore 16 alle ore 18 per i veicoli provenienti in direzione nord (da Salerno e ...

