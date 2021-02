Fisco | Confindustria | “Serve riforma a tutto tondo Occorrono tempo e risorse”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) –auspica una“a” delitaliano, non solo dell‘Irpef ma della fiscalità delle imprese, e poi servono. E’ quanto sottolineato da Emanuele Orsini, vicepresidente diper Credito, Finanza e, in audizione alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato. “Ci vuole, le riforme non si fanno con la decretazione d’urgenza”, ha affermato Orsini, indicando anche che lesono “esigue”, ammontano “a soli 2 miliardi l’anno nel 2022 e 2023”, e non possono essere “recuperate” solo con l’evasione che “non offre garanzie”. Perè necessario “rimodulare il prelievo nelle imposte e tra le ...

E' quanto sottolineato da Emanuele Orsini , vicepresidente diper Credito, Finanza e, in audizione alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato. "Ci vuole tempo, le riforme ...Cosi' Emanuele Orsini, vicepresidente diper il credito, la finanza e ilascoltato sulla riforma dell'Irpef dalle commissioni Finanze di Senato e Camera. "Gran parte del dibattito ...Oggi il vicepresidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in audizione in Parlamento sulla riforma dell'IRPEF e dell'IRAP ...ROMA, 12 feb. – "Riguardo l'imposta patrimoniale il tema non è 'se' introdurne una, ma come riorganizzare le 17 che abbiamo già" ha ribadito Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per il Cre ...