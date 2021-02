È sempre mezzogiorno, confusione in diretta: “Mi hanno bendata” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Antonella Clerici bendata in diretta, cosa è successo a È sempre mezzogiorno? Ecco cosa ha scatenato il panico nello studio di Rai 1. “Mi hanno bendata, mi hanno fatto il giro di la e mi hanno sbendata poi è partita la sigla” ha raccontano Antonella Clerici a pochi minuti dalla diretta, poi le urla che hanno sorpreso il pubblico a casa. Ma cosa è successo? Ad È sempre mezzogiorno le sorprese non mancano mai e questa volta il team di Antonella ha davvero fatto le cose in grande e la reazione della conduttrice è stata a dir poco esilarante. LEGGI ANCHE>>>Antonella Clerici, quell’amore col noto conduttore: perché è finita LEGGI ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Antonella Clericiin, cosa è successo a È? Ecco cosa ha scatenato il panico nello studio di Rai 1. “Mi, mifatto il giro di la e mipoi è partita la sigla” ha raccontano Antonella Clerici a pochi minuti dalla, poi le urla chesorpreso il pubblico a casa. Ma cosa è successo? Ad Èle sorprese non mancano mai e questa volta il team di Antonella ha davvero fatto le cose in grande e la reazione della conduttrice è stata a dir poco esilarante. LEGGI ANCHE>>>Antonella Clerici, quell’amore col noto conduttore: perché è finita LEGGI ...

