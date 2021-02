Djokovic, che spavento! Poi doma Fritz al quinto. Serena c'è (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cinque set di terrore, anche per il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha subìto un infortunio al fianco destro quando era avanti due set a zero contro Taylor Fritz, riuscendo però a portare a casa ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cinque set di terrore, anche per il numero 1 del mondo Novakche ha subìto un infortunio al fianco destro quando era avanti due set a zero contro Taylor, riuscendo però a portare a casa ...

Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: Davvero credevate che un guerriero come Djokovic avrebbe mollato? Il numero 1 batte Fritz, però ha riportato un infort… - maxbrizzi27 : #AusOpen #Djokovic è un MOSTRO, di carattere e agonismo: lo sa bene Federer, figuriamoci Fritz... Andrebbe fatto un… - IlGoldiTurone : @Fabius40884986 Onestamente, per quel poco che gioco, sport individuali li evito sempre (a meno di cose palesemente… - TronconiGiorgio : @WeAreTennisITA Uno strappo muscolare non ti fa nemmeno muovere.. probabilmente è qualcosa di più leggero, ma non c… - WeAreTennisITA : Davvero credevate che un guerriero come Djokovic avrebbe mollato? Il numero 1 batte Fritz, però ha riportato un in… -