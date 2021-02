Dieci regole per dormire meglio la notte (Di venerdì 12 febbraio 2021) dormire male non sempre è la conseguenza di una patologia o è un sintomo di essa, ma anche di comportamenti non corretti, a partire da quelli ambientali. Per favorire la conoscenza dell'igiene e della corretta gestione del sonno, delle sue patologie e delle complesse problematiche connesse, Francesco Peverini, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus, ha predisposto un decalogo di istruzioni incentrato sull'ambiente cui ispirarsi per rendere migliore e ristoratore il sonno. 1. La biancheria più appropriata nel letto - L'acquisto di lenzuola, coperte, piumoni, pigiami, rappresenta un primo passo verso la ricerca del comfort necessario per un buon riposo notturno. Il piumino dovrà avere proprietà anallergiche. La scelta dei cuscini è fondamentale. Ipoallergenici, naturalmente. 2. Il ruolo rilevante del materasso e dei ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 febbraio 2021)male non sempre è la conseguenza di una patologia o è un sintomo di essa, ma anche di comportamenti non corretti, a partire da quelli ambientali. Per favorire la conoscenza dell'igiene e della corretta gestione del sonno, delle sue patologie e delle complesse problematiche connesse, Francesco Peverini, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus, ha predisposto un decalogo di istruzioni incentrato sull'ambiente cui ispirarsi per rendere migliore e ristoratore il sonno. 1. La biancheria più appropriata nel letto - L'acquisto di lenzuola, coperte, piumoni, pigiami, rappresenta un primo passo verso la ricerca del comfort necessario per un buon riposo notturno. Il piumino dovrà avere proprietà anallergiche. La scelta dei cuscini è fondamentale. Ipoallergenici, naturalmente. 2. Il ruolo rilevante del materasso e dei ...

Antonel01722944 : @ViolaMilano Non prima dei 13 anche se la mia ne ha dieci e mi sta assillando. Credoche fondamentale siano regole e… - girolamogiudice : Dieci semplici regole per riconoscere un cazzaro!?? - mcallig : @Martina_Carone Su proposta del M5S: ridurre tutta la grammatica italiana a dieci regole di 180 caratteri. - sottonissima : con le nuove regole in dad ora faccio una pausa da dieci minuti ogni lezione e l’intervallo di 20/25 minuti - tribuna_treviso : Già 25 casi in dieci giorni. I dirigenti: «Impossibile controllare tutto, i contagi avvengono spesso all’esterno».… -