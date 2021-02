De Luca segue la linea Zaia | “La Campania acquisterà direttamente i vaccini”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Stiamo cercando di muoverci per acquistare, al di là della distribuzione del commissario nazionale, altriin altre parti del mondocome Regione“. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo Denella consueta diretta su Facebook del venerdì. Deha stigmatizzato la “grande illusione” della campagna vaccinale nazionale: “Oggi inabbiamo solo 140mila persone che hanno avuto la doppia somministrazione. Con questo ritmo rischiamo di veder emergere le varianti del virus e rendere del tutto inutili anche le vaccinazioni. Se non ci muoviamo con ipotremo avere una diffusione di varianti che non vengono coperte dai. Sarebbe una tragedia”. E si comincerà dall’allargamento della platea ...

luca_passani : @Capkoenig72 @VelocitaSmodata @disinformatico @RaiNews Esattamente. Se 'quale è' è corretto, ne segue la correttezz… - luca_tata : Quando vi segue uno superbello, non sospettate anche voi si tratti di una spia di Putin? - luca_carioli : @Marco_viscomi @AxxMassimo @CampeseVincenzo @onestidal1908 Onestà interista è più gobbo di @massimozampini e… - luca_passani : @Axen0s Esatto. Tra l'altro se 'quale è' è corretto, ne segue la correttezza di 'qual'è'. L'elisione è regola gener… - luca_passani : @kittesencul @VperVents @AlRobecchi @Moonlightshad1 Nessun errore. Se 'quale è' è corretto, ne segue la correttezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca segue

Yeslife

Ne parliamo conCollodi, caporedattore, coordinatore del canale italiano di Radio Vaticana. ... PUBBLICITÀ La voce del Papa attraverso la radio che percorso? Con la radio web oggi inaugurata ...Per il pubblico sanremese sarà una novità, ma chi loin questi anni non resterà deluso. ... Testo: GiovanniPicariello (Ghemon) Musica: Simone Privitera, Giuseppe Seccia, Daniele Raciti Come ...NAPOLI – La Campania resterà in zona Gialla per almeno un’altra settimana. Gli ultimi dati dell’istituto Superiori di Sanità non fanno cambiare fascia alla nostra Regione, nonostante l’aumento dei con ...Il Consiglio Nazionale di Fto – Federazione Turismo Organizzato ha approvato l’ingresso di Geo Network e Welcome Travel come soci nazionali mentre Adriano Apicella è entrato a far parte del consiglio ...