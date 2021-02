Covid, tre Regioni passano in zona arancione: Campania resta gialla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale si stabilisce la zona di appartenenza delle Regioni in ordine al rischio epidemiologico. Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento passano in zona arancione. La Campania, pertanto, continua a rimanere in zona gialla. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale si stabilisce ladi appartenenza dellein ordine al rischio epidemiologico. Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trentoin. La, pertanto, continua a rimanere in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

