Covid-19, ordinanza per province di Pescara e Chieti in zona rossa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sta per firmare un'ordinanza che colloca in zona rossa le province di Chieti e Pescara e in arancione quelle di L'Aquila e Teramo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sta per firmare un'che colloca inledie in arancione quelle di L'Aquila e Teramo. L'articolo .

Blocknotes6 : (ONDATV) Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sta per firmare un’ordinanza che colloca in zona ROSS… - Marco9783936777 : RT @marcodifonzo: ++ Covid: ordinanza per province Pescara e Chieti zona rossa. Marsilio firmera' nelle prossime ore. Nuove misure da domen… - Robbetta : RT @marcodifonzo: ++ Covid: ordinanza per province Pescara e Chieti zona rossa. Marsilio firmera' nelle prossime ore. Nuove misure da domen… - nanku_runaisa : RT @marcodifonzo: ++ Covid: ordinanza per province Pescara e Chieti zona rossa. Marsilio firmera' nelle prossime ore. Nuove misure da domen… - loris30999 : RT @marcodifonzo: ++ Covid: ordinanza per province Pescara e Chieti zona rossa. Marsilio firmera' nelle prossime ore. Nuove misure da domen… -