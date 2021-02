Così è stata uccisa Piera Napoli, l’autopsia: “Massacrata da decine di coltellate, ha provato a lottare” (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Dai primi accertamenti compiuti all’istituto di Medicina legale del Policlinico sul corpo della 32enne neomelodica, sarebbero tantissimi i colpi inferti alla donna dal marito, Salvatore Baglione, che ha confessato il delitto “per gelosia”. La vittima ha anche cercato disperatamente di difendersi. Massacrata con decine di coltellate: è quanto emerso dall’autopsia eseguita all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo martoriato di Piera Napoli, la donna di 32 anni, uccisa dal marito Salvatore Baglione domenica scorsa nella loro casa di via Vanvitelli, nel capoluogo siciliano. L’esame è stato eseguito dalla dottoressa Antonella Argo. I primi esiti dell’esame autoptico sul corpo della vittima non lasciano spazio al caso facendo trapelare ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Dai primi accertamenti compiuti all’istituto di Medicina legale del Policlinico sul corpo della 32enne neomelodica, sarebbero tantissimi i colpi inferti alla donna dal marito, Salvatore Baglione, che ha confessato il delitto “per gelosia”. La vittima ha anche cercato disperatamente di difendersi.condi: è quanto emerso daleseguita all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo martoriato di, la donna di 32 anni,dal marito Salvatore Baglione domenica scorsa nella loro casa di via Vanvitelli, nel capoluogo siciliano. L’esame è stato eseguito dalla dottoressa Antonella Argo. I primi esiti dell’esame autoptico sul corpo della vittima non lasciano spazio al caso facendo trapelare ...

Ileniad_ : RT @tpwkaIways: Fan della ?????/??????? vi svelo un segreto: se MTR non fosse stata amica di Tommaso sarebbe uscita più o meno tre mesi fa, bac… - FedericaCambini : RT @SaraBergadano: @mengonimarco 'Imparare da voi e suonare con voi è stata una benedizione e un onore'. Voglio ricordarlo così, con questo… - FraLauricella : Il #12febbraio 1935 morì Auguste Escoffier. La grande cucina e la grande ospitalità è nata grazie a lui: la Belle é… - dontletmehere : RT @tpwkaIways: Fan della ?????/??????? vi svelo un segreto: se MTR non fosse stata amica di Tommaso sarebbe uscita più o meno tre mesi fa, bac… - mua167 : @Bianca24701054 @parliamodime Non è stata chiara per una storiella???ma a loro che gliene frega???lei per 5 mesi è… -

Ultime Notizie dalla rete : Così stata ENEL, De Paoli: "Puntiamo su metriche caute e 190 miliardi di investimenti"

Per molto tempo è stata teorizzata e questo, in vista anche dell'uscita dalla crisi, sembra essere ... indubbiamente, comporta un passo così importante sul fronte degli investimenti. Investiamo lungo ...

Monoclonali tra certezze e dubbi della scienza

...favorevole a questo scenario e sono sorpreso di come si sia deciso di impiegare delle risorse così ...assunte in merito da EMA." Inoltre a quanto viene riportato sulla stampa anche negli Usa c'è stata ...

Damiano Michieletto: «Così ho stravolto Salomè , l’opera bloccata dal virus» Corriere della Sera Per molto tempo èteorizzata e questo, in vista anche dell'uscita dalla crisi, sembra essere ... indubbiamente, comporta un passoimportante sul fronte degli investimenti. Investiamo lungo ......favorevole a questo scenario e sono sorpreso di come si sia deciso di impiegare delle risorse...assunte in merito da EMA." Inoltre a quanto viene riportato sulla stampa anche negli Usa c'è...