Coronavirus, il monitoraggio dell'Iss: indice Rt a 0.95 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Coronavirus, il monitoraggio dell'Iss del 12 febbraio. Ritorna a risalire l'indice Rt che resta sotto 1. Umbria in rosso. ROMA – Coronavirus, il monitoraggio dell'Iss del 12 febbraio. Ritorna a salire dopo diverse settimane l'indice Rt. Il valore nell'ultimo report è di 0.95 (0,86-1.06). Un leggero incremento rispetto allo 0.84 della settimana precedente. La crescita, secondo quanto ipotizzato dagli esperti, potrebbe essere strettamente collegata alle varianti. Al momento, la situazione resta sotto controllo ma non si esclude nei prossimi giorni un nuovo intervento per la creazione di nuove zone rosse. Ecco come le Regioni cambiano colore Il monitoraggio porterà ad un cambio di colore di alcune regioni. In arancione ...

