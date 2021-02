Condannata a 30 anni in appello Laura Taroni, ex infermiera del pronto soccorso di Saronno (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Laura Taroni. L’ex infermiera dell’ospedale di Saronno era imputata per aver somministrato, tra il 2013 e il 2014, un cocktail di farmaci letali a suo marito, Massimo Guerra e a sua madre, Maria Rita con la complicità dell’ex td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Corte d’Assise d’di Milano ha confermato la condanna a 30di reclusione per. L’exdell’ospedale diera imputata per aver somministrato, tra il 2013 e il 2014, un cocktail di farmaci letali a suo marito, Massimo Guerra e a sua madre, Maria Rita con la complicità dell’ex td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

