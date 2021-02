Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Pessina: colpo low cost dall’immenso profitto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Milan ripiomba su Matteo Pessina. Dopo il corteggiamento dello scorso anno il giocatore dell’Atalanta, con performance da centrocampista tuttofare, Maldini e soci sognano per lui un futuro a tinte rossonere. Le stesse che indossava quando era poco più che un ragazzino nelle categorie giovanili. Un affare dal grande profitto perché il ventitreenne ha già L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilripiomba su Matteo. Dopo il corteggiamento dello scorso anno il giocatore dell’Atalanta, con performance da centrocampista tuttofare, Maldini e soci sognano per lui un futuro a tinte rossonere. Le stesse che indossava quando era poco più che un ragazzino nelle categorie giovanili. Un affare dal grandeperché il ventitreenne ha già L'articolo

SkySport : Raiola: 'Ibrahimovic ha salvato il Milan. Donnarumma? Deve essere lasciato in pace' - Gazzetta_it : #Gigio #Donnarumma sarà il migliore del mondo. Ecco perché il #rinnovo è un affare per tutti - DiMarzio : La riunione in uno sgabuzzino, la firma a notte inoltrata superando la #ASRoma: i retroscena sull’operazione… - CMercatoNews : ???? #Milan, il giornalista #Ordine attacca #Donnarumma e #Raiola: 'Sono indifendibili' - infoitsport : Calciomercato Milan, due nomi se Donnarumma saluta -