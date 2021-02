Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti giovedì 18 febbraio: Monica si dichiara a Nico? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Anticipazioni e curiosità sulla nuova puntata di giovedì 18 febbraio di Che Dio Ci Aiuti 6. Ecco cosa vedremo dalle 21.30 su Rai Uno. La nuova puntata di Che Dio Ci Aiuti 6 giovedì prossimo, 18 febbraio su Rai Uno dalle 21.30, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata fiction Che Dio Ci Aiuti 6. Continua il grande successo per le avventure del Convento di Assisi, ormai divenuto un cult della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Con la prossima puntata, e gli episodi quindici e sedici, su un totale di venti, entriamo nel cuore di questa stagione. Andiamo a vedere le Anticipazioni sulla serie con Elena Sofia Ricci, Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu. Partiamo dunque dal 15esimo episodio. ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 febbraio 2021)e curiosità sulla nuova puntata di18di Che Dio Ci6. Ecco cosa vedremo dalle 21.30 su Rai Uno. La nuova puntata di Che Dio Ciprossimo, 18su Rai Uno dalle 21.30, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata fiction Che Dio Ci6. Continua il grande successo per le avventure del Convento di Assisi, ormai divenuto un cult della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Con la prossima puntata, e gli episodi quindici e sedici, su un totale di venti, entriamo nel cuore di questa stagione. Andiamo a vedere lesulla serie con Elena Sofia Ricci, Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu. Partiamo dunque dal 15esimo episodio. ...

