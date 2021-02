Achille Lauro punzecchia Renato Zero? “Maschilismo e omofobia non fanno parte del mio universo” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Come saprete, Renato Zero non ebbe parole particolarmente dolci per Achille Lauro dopo il suo funambolismo gender fluid portato sul palco di Sanremo 2020. ll cantautore romano rivendicò la sua originalità e le difficoltà dei suoi inizi. Oggi, Lauro, divenuto a tutti gli effetti icona Lgbt, omaggia il padre dei sorcini. Non senza una “punta” di provocazione. Lauro: “Zero icona italiana, adesso è più facile” Intervistato da La Repubblica, Lauro ha ringraziato Renato Zero per aver fatto da apripista: “Renato Zero è un’icona italiana, ha fregato tutti da trent’anni, noi non ci siamo inventati niente. E non è nemmeno vero che parlava a un pubblico diverso dal mio, parlava ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Come saprete,non ebbe parole particolarmente dolci perdopo il suo funambolismo gender fluid portato sul palco di Sanremo 2020. ll cantautore romano rivendicò la sua originalità e le difficoltà dei suoi inizi. Oggi,, divenuto a tutti gli effetti icona Lgbt, omaggia il padre dei sorcini. Non senza una “punta” di provocazione.: “icona italiana, adesso è più facile” Intervistato da La Repubblica,ha ringraziatoper aver fatto da apripista: “è un’icona italiana, ha fregato tutti da trent’anni, noi non ci siamo inventati niente. E non è nemmeno vero che parlava a un pubblico diverso dal mio, parlava ...

