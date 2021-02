Vaccino Covid | a La Spezia omosessuali considerati nei “comportamenti a rischio” | è bufera politica

(Di giovedì 11 febbraio 2021) A La, l’Asl 5 sta vivendo ore di ferro e fuoco. A creare un caos politico e mediatico è stato un modulo distribuito azienda sanitaria locale a coloro che vogliono sottoporsi aanti-, sul quale sono stati classificati gli individuicome appartenenti alla categoria di coloro che hanno “” e devono quindi palesare la lorotà al momento del. Il fatto, messo in luce dal consigliere Ferruccio Sansa, ha provocato l’indignazione della comunità spezzina ed è stato usato come leva dall’opposizoneregionale. Al contempo, ha portato ad un’immediata risposta da parte dei vertici dell’Asl.tà come “comportamento a ...

Marco Lignana Matteo Macor per "www.repubblica.it" documento della asl 5 di la spezia su covid e omosessualita' Nella Asl 5 di La Spezia sicuramente qualcuno ha sbagliato a non accorgersi di quanto st ...