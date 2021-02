Uomini e donne: Samantha è la nuova tronista in cerca dell’amore (Di giovedì 11 febbraio 2021) A Uomini e donne c’è aria di cambiamento: nella puntata di ieri il tronista Davide ha scelto Chiara e a breve vedremo anche quella di Sophie, che ha già registrato la puntata della scelta. Arrivano quindi i nuovi tronisti e con loro i video di presentazione in anteprima sul sito Witty tv: il primo è quello su Samantha, una giovane ragazza che colpisce per la sua ilarità e spigliatezza, ma con le idee chiare. Accanto a lei siederanno due Uomini: Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Il suo video di presentazione parte già come una missione: “Dovete fare un trono curvy“. Samantha è la nuova tronista Uomini e donne vede sul trono Samantha, che ha 30 anni ed è di Sapri, un comune della provincia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ac’è aria di cambiamento: nella puntata di ieri ilDavide ha scelto Chiara e a breve vedremo anche quella di Sophie, che ha già registrato la puntata della scelta. Arrivano quindi i nuovi tronisti e con loro i video di presentazione in anteprima sul sito Witty tv: il primo è quello su, una giovane ragazza che colpisce per la sua ilarità e spigliatezza, ma con le idee chiare. Accanto a lei siederanno due: Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Il suo video di presentazione parte già come una missione: “Dovete fare un trono curvy“.è lavede sul trono, che ha 30 anni ed è di Sapri, un comune della provincia ...

