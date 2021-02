Uomini e Donne, anticipazioni dell’11 febbraio: rissa tra Tina e Gemma, scendono i nuovi tronisti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Davide Donadei che ha concluso la sua esperienza nel programma di Canale 5 con Chiara Rabbi, cosa accadrà oggi pomeriggio? Stando agli spoiler diffusi in rete dal portale Il Vicolo delle News, in studio assisteremo alla presentazione dei due nuovi tronisti che si chiamano Giacomo e Massimiliano. In più, i numerosi telespettatori vedranno anche l’ennesima discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due anche stavolta se ne diranno di tutti i colori. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo più tardi. La presentazione dei nuovi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quarto appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, lo storico dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Davide Donadei che ha concluso la sua esperienza nel programma di Canale 5 con Chiara Rabbi, cosa accadrà oggi pomeriggio? Stando agli spoiler diffusi in rete dal portale Il Vicolo delle News, in studio assisteremo alla presentazione dei dueche si chiamano Giacomo e Massimiliano. In più, i numerosi telespettatori vedranno anche l’ennesima discussione traCipollari eGalgani. Le due anche stavolta se ne diranno di tutti i colori. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo più tardi. La presentazione dei...

