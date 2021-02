Tempesta perfetta per Salvini (Di giovedì 11 febbraio 2021) È apparsa l’occasione come una Tempesta perfetta per la Lega con Salvini che ha scelto di appoggiare il nuovo esecutivo del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Così come Forza Italia, spinti dalla richiesta di collaborazione di tutti, espressa dal Presidente della Repubblica. Ma chi rimane al suo posto è Giorgia Meloni con Fratelli di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) È apparsa l’occasione come unaper la Lega conche ha scelto di appoggiare il nuovo esecutivo del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Così come Forza Italia, spinti dalla richiesta di collaborazione di tutti, espressa dal Presidente della Repubblica. Ma chi rimane al suo posto è Giorgia Meloni con Fratelli di

MoliPietro : Tempesta perfetta per Salvini - valerianom1948 : Il navigator in piazza: 'Non buttateci via, ora che arriva la tempesta perfetta sul lavoro' - disciannipaolo : @mari_arena75 Anche qui in Basilicata ??...ma sta arrivando la tempesta perfetta...neve fino in pianura ?? - TeofiloSteven : @Andrea_Lorenzon @Orli19831 che poi si sta creando la tempesta perfetta...dopo i fatti di coppa italia la settimana… - LindaYogaTeach : La tempesta perfetta -