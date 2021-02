Smartworking per alcuni e qualificati settori, la presenza del lavoratore fa ancora differenza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nell’analisi di Confindustria Bergamo il lavoro reso fuori dalle mura d’azienda è indicato come da remoto; in effetti, laddove non si creano le condizioni per lavorare secondo tempi e modi liberi e flessibili è corretto definirlo così: lavoro da remoto o, anche, telelavoro. In poche parole: sei a casa, davanti al pc e con il medesimo orario che osserveresti in presenza. Punto. Si gode del tempo – e del denaro – risparmiato per gli spostamenti casa-ufficio ma il tutto finisce qui. Smartworking, invece, è quella forma di organizzazione del lavoro che permette di decidere, pur entro certi limiti, orari e luoghi per svolgere i propri doveri professionali, valutati a seconda del raggiungimento di obiettivi e risultati. Secondo i dati dell’Osservatorio di Confindustria Bergamo, nella nostra provincia – sempre considerando il campione dell’indagine – il 61% ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nell’analisi di Confindustria Bergamo il lavoro reso fuori dalle mura d’azienda è indicato come da remoto; in effetti, laddove non si creano le condizioni per lavorare secondo tempi e modi liberi e flessibili è corretto definirlo così: lavoro da remoto o, anche, telelavoro. In poche parole: sei a casa, davanti al pc e con il medesimo orario che osserveresti in. Punto. Si gode del tempo – e del denaro – risparmiato per gli spostamenti casa-ufficio ma il tutto finisce qui., invece, è quella forma di organizzazione del lavoro che permette di decidere, pur entro certi limiti, orari e luoghi per svolgere i propri doveri professionali, valutati a seconda del raggiungimento di obiettivi e risultati. Secondo i dati dell’Osservatorio di Confindustria Bergamo, nella nostra provincia – sempre considerando il campione dell’indagine – il 61% ...

