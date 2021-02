Sci alpino, le azzurre per la discesa dei Mondiali. Venerdì 12 in programma 2 prove! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si disputeranno domani le due prove cronometrate della discesa libera femminile dei Mondiali di Cortina. Le atlete saranno in pista per provare il tracciato e trovare la giusta confidenza alle ore 10.15 e nuovamente alle ore 13.00. Con l’assenza di Sofia Goggia le possibilità di medaglia per l’Italia sono ridotte al lumicino. Non saranno della gara Federica Brignone e Marta Bassino che preferiscono concentrarsi sulla loro gara il gigante. Le azzurre che disputeranno le due prove e successivamente la gara di discesa libera saranno: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Nadia Delago. Di seguito il programma delle prove cronometrate della discesa libera femminile dei Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Le prove di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si disputeranno domani le due prove cronometrate dellalibera femminile deidi Cortina. Le atlete saranno in pista per provare il tracciato e trovare la giusta confidenza alle ore 10.15 e nuovamente alle ore 13.00. Con l’assenza di Sofia Goggia le possibilità di medaglia per l’Italia sono ridotte al lumicino. Non saranno della gara Federica Brignone e Marta Bassino che preferiscono concentrarsi sulla loro gara il gigante. Leche disputeranno le due prove e successivamente la gara dilibera saranno: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Nadia Delago. Di seguito ildelle prove cronometrate dellalibera femminile dei2021 di scia Cortina d’Ampezzo. Le prove di ...

