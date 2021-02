Perché non mi piace la parabola del Salvatore

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Su Mario Draghi solo peana. Ma non mi illudo: a occuparsi di diritti civili e welfare saranno gli stessi partiti che hanno fallito

lapinella : Ma posso sapere perche’ ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugn… - RobertoBurioni : Preparare un vaccino a mRNA è cosa complessa, ma molto meno rispetto ad altri farmaci biologici. Io ritengo che sia… - AnnalisaChirico : Ristori, indennizzi... l’Italia va RIAPERTA e basta. È ormai un anno che subiamo chiusure, da ultimo la montagna ch… - Profilo3Marco : RT @Solasta843: Sarà perché condividono Sanremo 2017, sarà perché hanno un'amicizia in comune, Chiara,sarà perché, sapendo cosa ha passato… - scioccataa : io quasi ci spero nel visualizzato, perché così almeno non c'ho l'ansia di dover portare avanti la conversazione -

