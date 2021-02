Pattinaggio velocità, Mondiali Heerenveen 2021: due top ten azzurre all’esordio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il movimento italiano ha fatto registrare un ottimo risultato, all’esordio dei Mondiali di Pattinaggio su singole distanze 2021. L’evento internazionale in scena a Heerenveen, in Olanda, ha raccontato la conquista di una doppia top ten azzurra. Sul ghiaccio della Thialf, Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) ha ottenuto un settimo posto sui 5000 metri maschili, mediante il crono di 6’17”693. Undicesimo invece Michele Malfatti, con un tempo corrispondente a 6’23”068. Nona posizione per Francesca Lollobrigida, esponente dell’Aeronautica Militare, per quanto concerne l’appuntamento con i 3000 metri: 4’04”372. Prestazione non positiva di Linda Rossi, la quale ha terminato la medesima gara in diciannovesima posizione in 4’12”585. Buon esordio della Nazionale italiana, aggrappata alle proprie individualità: due top ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il movimento italiano ha fatto registrare un ottimo risultato,deidisu singole distanze. L’evento internazionale in scena a, in Olanda, ha raccontato la conquista di una doppia top ten azzurra. Sul ghiaccio della Thialf, Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) ha ottenuto un settimo posto sui 5000 metri maschili, mediante il crono di 6’17”693. Undicesimo invece Michele Malfatti, con un tempo corrispondente a 6’23”068. Nona posizione per Francesca Lollobrigida, esponente dell’Aeronautica Militare, per quanto concerne l’appuntamento con i 3000 metri: 4’04”372. Prestazione non positiva di Linda Rossi, la quale ha terminato la medesima gara in diciannovesima posizione in 4’12”585. Buon esordio della Nazionale italiana, aggrappata alle proprie individualità: due top ...

sportface2016 : Pattinaggio velocità, doppia top ten azzurra ai Mondiali di #Heerenveen - AntonSessa : RT @TgrRaiTrentino: Olimpiadi invernali 2026: le gare di pattinggio velocità resteranno in Trentino. Milano abbandona l'idea di portarle in… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Olimpiadi invernali 2026: le gare di pattinggio velocità resteranno in Trentino. Milano abbandona l'idea di portarle in… - TgrRaiTrentino : Olimpiadi invernali 2026: le gare di pattinggio velocità resteranno in Trentino. Milano abbandona l'idea di portarl… - stefanorizzato : Aspettando #Elfstedentocht... si parte con i mondiali di pattinaggio di velocità ad Heerenveen! >>> DIRETTA WEB su… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio velocità Olimpiadi a Piné, il sindaco: "Vi spiego perché il palazzetto non sarebbe uno spreco"

Il sindaco di Baselga Alessandro Santuari , ingegnere ambientale e già atleta del pattinaggio velocità, ha preso carta e penna per intervenire sulle voci, più o meno fondate, che vorrebbero vedere le ...

Art 190 codice della strada: giurisprudenza

...12 Anche le aree parcheggio costituiscono spazi in cui è vietata l'attività di pattinaggio 13 Il ... tanto che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del ...

CARINZIA - Oltre lo sci: Weissensee, il lago ghiacciato adottato dagli olandesi DoveSciare.it Il sindaco di Baselga Alessandro Santuari , ingegnere ambientale e già atleta del, ha preso carta e penna per intervenire sulle voci, più o meno fondate, che vorrebbero vedere le ......12 Anche le aree parcheggio costituiscono spazi in cui è vietata l'attività di13 Il ... tanto che l'obbligo di moderare adeguatamente la, in relazione alle caratteristiche del ...