Omicidio di Faenza, svolta sulle indagini: Ilenia uccisa da un sicario

Ilenia Fabbri sarebbe stata uccisa da un sicario: questa la ricostruzione delle indagini che incastrano l'ex marito. Svolta importantissima sull'omicidio di Faenza: Ilenia Fabbri sarebbe stata uccisa su commissione da un sicario, il quale l'avrebbe assalita nella sua casa di Faenza alle 6 della mattina. La 46enne avrebbe cercato in tutti i modi di fuggire dall'aggressore, ma catturata in cucina, sarebbe stata assassinata con un taglio netto alla carotide. Una morte spaventosa quella della vittima, per la quale inizialmente si pensava fosse stata motivata da una rapina finita in tragedia. Per l'omicidio è indagato l'ex marito della donna, con il quale questa aveva ...

