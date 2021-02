«Nessun regista è grande abbastanza per portare al successo una compagna di guitti» (Di giovedì 11 febbraio 2021) La politica naufragata si affida, per l’ennesima volta, alle riserve della Repubblica, in questo caso a Mario Draghi. Che potrà occuparsi dell’emergenza sanitaria e del Recovery Fund, ma non delle grandi riforme che hanno immobilizzato il Paese Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) La politica naufragata si affida, per l’ennesima volta, alle riserve della Repubblica, in questo caso a Mario Draghi. Che potrà occuparsi dell’emergenza sanitaria e del Recovery Fund, ma non delle grandi riforme che hanno immobilizzato il Paese

Pietro20463890 : ...che strano! Ci sono attori che nessun regista chiamerà mai per fare cinema, che mai faranno del cinema... è giusto chiamarli attori??? - sotirias : RT @enniogiannascol: @valy_s Ihihi pensavi che Renzi la passasse liscia, inoltre Salvini sovranista e anti europeista che dice sì a Draghi… - markovaldo59 : Annunciati i titoli in competizione nella sezione principale della Berlinale. Nessun italiano in gara ma un omaggi… - super_indignata : RT @erretti42: Salvini sovranista e anti europeista che dice sì a Draghi è uno spettacolo?????? Borghi che dice “ Io Draghi l’ho sempre stimat… - sinigagl : RT @erretti42: Salvini sovranista e anti europeista che dice sì a Draghi è uno spettacolo?????? Borghi che dice “ Io Draghi l’ho sempre stimat… -