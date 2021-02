MEF | impatto Covid sulle aperture di partite IVA -14 | 8%

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 sono state aperte circa 464.700 nuoveIVA, con una “consistente diminuzione” rispetto all’anno precedente (-14,8%), per effetto dell’emergenza sanitaria in corso. E’ quanto rileva l’ultimo Ossservatorio del MERF. Il 72,2% delleIVA è stato aperto da persone fisiche, il 21% da società di capitali e solo il 3,4% da società di persone. Rispetto al 2019 la flessione di avviamenti è generalizzata: dalle società di persone (-19,5%), alle società di capitali (-16,3%) fino alle persone fisiche (-15,7%). Si registra invece un forte aumento diIVA avviate da soggetti non residenti (+42,9%), connesso alla crescita del settore delle vendite on-line che presentava trend in aumento anche nel 2019. A livello territoriale, circa il 44% delle nuoveè localizzato al Nord, il 21,4% ...

Quest'anno il focus offre un focus anche sulle chiusure di partite IVA, data l'eccezionalità del 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia. Nel periodo gennaio - dicembre 2020 risultano 320.435 chiusure.