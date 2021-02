M5s, Silvestri: “Se vincerò il No andremo all’opposizione. Nasconderci dietro l’astensione non è una buona scelta” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Siamo stati chiamati a prenderci delle responsabilità in un senso o nell’altro, Nasconderci dietro l’astensione non è una buona scelta. Ci vuole un atto di coraggio verso il sì o verso il no. Non ho ancora votato, non dico cosa voterò ma è una decisione difficile. Per noi è un vanto consultare gli iscritti ma se non ci fossero stati l’appello di Mattarella e questo momento di crisi non avremmo mai votato”. Lo ha dichiarato il deputato M5s Francesco Silvestri, rispondendo alle domande dei cronisti fuori da Montecitorio. La votazione degli iscritti Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rousseau, con cui gli iscritti sono chiamati a esprimersi sul sostegno o meno al governo Draghi, terminerà alle 18 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Siamo stati chiamati a prenderci delle responsabilità in un senso o nell’altro,non è una. Ci vuole un atto di coraggio verso il sì o verso il no. Non ho ancora votato, non dico cosa voterò ma è una decisione difficile. Per noi è un vanto consultare gli iscritti ma se non ci fossero stati l’appello di Mattarella e questo momento di crisi non avremmo mai votato”. Lo ha dichiarato il deputato M5s Francesco, rispondendo alle domande dei cronisti fuori da Montecitorio. La votazione degli iscritti Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rousseau, con cui gli iscritti sono chiamati a esprimersi sul sostegno o meno al governo Draghi, terminerà alle 18 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

