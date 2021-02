L’Isola dei Famosi: i 14 nomi del cast (fra cui 2 parenti di attuali gieffini) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha redatto un lunghissimo articolo sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi ed oltre ad aver anticipato la presenza di “parassiti e guardiani” ha anche annunciato qualche naufrago, svelandone un paio in esclusiva. In tutto sarebbero 14, fra cui due parenti di due concorrenti attualmente in gioco al Grande Fratello Vip. Oltre a confermare la presenza del pugile Clemente Russo, dell’ex calciatore Paul Gascoigne, dell’attore Brando Giorgi, del modello (ed ex ballerino di Ballando con le Stelle) Akash Kumar, del costumista Giovanni Ciacci, del giornalista Amedeo Goria (che ha anticipato la sua partecipazione fra le pagine di NuovoTv con queste parole: “Mi intriga l’esotismo di questa avventura, è un bel modo per staccare la spina“), della conduttrice Elisa Isoardi, della Miss Italia Carolina Stramare, ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha redatto un lunghissimo articolo sulla nuova edizione dedeied oltre ad aver anticipato la presenza di “parassiti e guardiani” ha anche annunciato qualche naufrago, svelandone un paio in esclusiva. In tutto sarebbero 14, fra cui duedi due concorrenti attualmente in gioco al Grande Fratello Vip. Oltre a confermare la presenza del pugile Clemente Russo, dell’ex calciatore Paul Gascoigne, dell’attore Brando Giorgi, del modello (ed ex ballerino di Ballando con le Stelle) Akash Kumar, del costumista Giovanni Ciacci, del giornalista Amedeo Goria (che ha anticipato la sua partecipazione fra le pagine di NuovoTv con queste parole: “Mi intriga l’esotismo di questa avventura, è un bel modo per staccare la spina“), della conduttrice Elisa Isoardi, della Miss Italia Carolina Stramare, ...

