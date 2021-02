Lazio | Inter | Samp e poi il Bayern La stagione al punto di svolta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La squadra più in forma in Serie A è sicuramente la, rinsavita in questo periodo con un'incredibile striscia di vittorie consecutive che l'ha rilanciata nella corsa al quarto posto Champions ...

La Gazzetta dello Sport

In arrivo i big match Per lasaranno fondamentali i prossimi tre impegni per testare le ... Si comincia con la grande sfida contro l': all'andata fu un 1 - 1 sofferto, arrivato con un gol ...... poi Milan e Bayern a 4, nel gruppo a 3 c'è anche l'. E' il trionfo dei bavaresi, che comunque vincono giocando bene e segnando generalmente tanto, dominando spesso il gioco. Laproverà a ...Roma, 11 febbraio 2021 - La squadra più in forma in Serie A è sicuramente la Lazio, rinsavita in questo periodo con un'incredibile striscia di vittorie consecutive che l'ha rilanciata nella corsa al q ...La Lazio di Simone Inzaghi si sta preparando a sfidare l'Inter a San Siro. I biancocelesti cercano la settima vittoria consecutiva.