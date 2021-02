Incidente in bici per Alonso, stagione a rischio? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Campione di F1 Fernando Alonso vittima di un Incidente in bici durante una sessione di allenamento, a rischio l’esordio stagionale in F1 Brutto Incidente per il Campione di F1 Fernando Alonso. Il pilota spagnolo della Alpine Renault è rimasto vittima di una caduta in bici a seguito di uno scontro con un’automobile e, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe aver riportato alcune fratture. L’ex Ferrari si stava allenando per le strade di Lugano, in Svizzera, e dopo l’Incidente è stato trasportato in Ospedale. Per il campione asturiano il rischio è ora quello di dover saltare l’inizio della nuova stagione di F1, al via il prossimo 28 Marzo in Bahrain. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Campione di F1 Fernandovittima di unindurante una sessione di allenamento, al’esordio stagionale in F1 Bruttoper il Campione di F1 Fernando. Il pilota spagnolo della Alpine Renault è rimasto vittima di una caduta ina seguito di uno scontro con un’automobile e, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe aver riportato alcune fratture. L’ex Ferrari si stava allenando per le strade di Lugano, in Svizzera, e dopo l’è stato trasportato in Ospedale. Per il campione asturiano ilè ora quello di dover saltare l’inizio della nuovadi F1, al via il prossimo 28 Marzo in Bahrain. Segui ZON.IT su Google News.

