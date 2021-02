Incidente in A1 | auto cade dal tir | due feriti e chilometri di coda

Etrurianews : Vignanello - Un pregiudicato ha rubato un' auto sotto un’ abitazione dove era parcheggiata, e appena partito è and… - GrazianoMereu : @DirkSoave Nelle more, la bicicletta è passata a Mevia che l'ha distrutta in un tragico incidente nel quale è stata… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Rapinatori contromano sull’asse mediano, schianto con un’altra auto: due feriti - NapoliToday : #Incidentistradali Incidente sull'Asse Mediano durante un inseguimento dopo una rapina: ci sono feriti… - Notiziedi_it : Incidente Afragola, rapinatori contromano sull’asse mediano: schianto con un’altra auto e due feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente auto

La Repubblica

In contemporanea si è verificato unanche a San Martino in Strada, sulla provinciale 107. In questo caso sono rimasti coinvolti un mezzo agricolo e un'. La Croce bianca e l'medica ...Il triangolo va esposto in caso dio diferma, per segnalarlo agli altri automobilisti. Deve essere omologato ed esposto a 50 metri di distanza dalla propria. In caso di controllo,...ANCONA - Un altro incidente sull'autostrada A14: nel tratto Ancona Sud-Porto Recanati in direzione Pescara un veicolo ha tamponato un'altra macchina che nella corsa si è schiantata ...BRUXELLES - Nelle auto la rimozione del guidatore è destinata a ridurre notevolmente gli incidenti stradali ma sottoporrà passeggeri e pedoni ad una serie di nuovi rischi.