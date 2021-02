In Abruzzo sono riprese le ricerche dei 4 dispersi sul Monte Velino (Di giovedì 11 febbraio 2021) PESCARA – Oggi il bel tempo ha consentito ai soccorritori di tornare in quota a Valle Majelama per continuare con le ricerche dei 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino. In avanscoperta stamattina una squadra composta da Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Polizia, per capire i diversi livelli di manto nevoso, dovuti alle abbondanti nevicate di questi giorni. Dopo la perlustrazione, la squadra si è riunita in un summit e sono riprese le ricerche, terminate al tramonto. Sono saliti in quota a bordo di due elicotteri: uno della Polizia e l’altro dai Carabinieri, decollati dal campo sportivo di Massa d’Albe, in tutto 25 uomini del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito. E domattina, approfittando della finestra di bel tempo, si torna in quota, ma nel pomeriggio la Protezione Civile ha stabilito una nuova allerta meteo per tutto il weekend. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) PESCARA – Oggi il bel tempo ha consentito ai soccorritori di tornare in quota a Valle Majelama per continuare con le ricerche dei 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino. In avanscoperta stamattina una squadra composta da Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Polizia, per capire i diversi livelli di manto nevoso, dovuti alle abbondanti nevicate di questi giorni. Dopo la perlustrazione, la squadra si è riunita in un summit e sono riprese le ricerche, terminate al tramonto. Sono saliti in quota a bordo di due elicotteri: uno della Polizia e l’altro dai Carabinieri, decollati dal campo sportivo di Massa d’Albe, in tutto 25 uomini del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito. E domattina, approfittando della finestra di bel tempo, si torna in quota, ma nel pomeriggio la Protezione Civile ha stabilito una nuova allerta meteo per tutto il weekend.

