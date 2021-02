In Abruzzo nessuna zona arancione, ma restrizioni per 4 Comuni (Di giovedì 11 febbraio 2021) PESCARA – Nessuna zona arancione in Abruzzo, ma misure restrittive per i Comuni di Francavilla al Mare (Ch), Pescara, Montesilvano (Pe) e Spoltore (Pe). A differenza di quanto comunicato in un post dal sindaco Antonio Luciani di Francavilla al Mare Antonio Luciani, l’ordinanza firmata da Marsilio, la numero 6 del 2021 prevede per i Comuni indicati le seguenti misure: divieto di ingresso e uscita eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute; divieto di assembramento nelle piazze, nei centri storici e in prossimità degli esercizi commerciali e obbligo di ingresso contingentato in tutte le attività commerciali. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) PESCARA – Nessuna zona arancione in Abruzzo, ma misure restrittive per i Comuni di Francavilla al Mare (Ch), Pescara, Montesilvano (Pe) e Spoltore (Pe). A differenza di quanto comunicato in un post dal sindaco Antonio Luciani di Francavilla al Mare Antonio Luciani, l’ordinanza firmata da Marsilio, la numero 6 del 2021 prevede per i Comuni indicati le seguenti misure: divieto di ingresso e uscita eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute; divieto di assembramento nelle piazze, nei centri storici e in prossimità degli esercizi commerciali e obbligo di ingresso contingentato in tutte le attività commerciali.

