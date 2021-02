Il Trono di Spade: HBO non esclude spinoff in futuro; le riprese di House of the Dragon al via ad aprile (Di giovedì 11 febbraio 2021) La serie Il Trono di Spade potrebbe in futuro dare vita a degli spinoff, mentre le riprese del progetto prequel House of the Dragon inizieranno ad aprile. Le riprese della serie House of the Dragon inizieranno ad aprile e il presidente di HBO, Casey Bloys, ha accennato ai progetti in fase di sviluppo tratti dalle opere di George R.R. Martin che, in futuro, potrebbero comprendere anche degli spinoff del Trono di Spade. Dopo la conclusione dello show cult erano state inizialmente sviluppate cinque idee per dei potenziali prequel e ora si sta lavorando a un adattamento di Tales of Dunk & Egg. Casey Bloys, parlando di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) La serie Ildipotrebbe indare vita a degli, mentre ledel progetto prequelof theinizieranno ad. Ledella serieof theinizieranno ade il presidente di HBO, Casey Bloys, ha accennato ai progetti in fase di sviluppo tratti dalle opere di George R.R. Martin che, in, potrebbero comprendere anche deglideldi. Dopo la conclusione dello show cult erano state inizialmente sviluppate cinque idee per dei potenziali prequel e ora si sta lavorando a un adattamento di Tales of Dunk & Egg. Casey Bloys, parlando di ...

palmiericar : RT @Maxprimis: Un detto dice : Non si ha coraggio senza paura. E un altra fase che riguarda la paura dice : Meglio la rabbia che la paura.… - Maxprimis : Un detto dice : Non si ha coraggio senza paura. E un altra fase che riguarda la paura dice : Meglio la rabbia che… - zazoomblog : Il Trono di Spade: HBO non esclude in futuro degli spinoff le riprese di House of the Dragon al via ad aprile -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Trono di Spade: HBO non esclude in futuro degli spinoff, le riprese di House of the Dragon al via ad ap… - spaziogames : Grandi notizie per i fan di #TheLastOfUs -