I sindacati sposano la linea Draghi: stop ai sussidi, via agli investimenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente incaricato Mario Draghi «non ci ha illustrato le sue proposte ma ha ascoltato con attenzione le nostre priorità per fare uscire il Paese dalla difficile situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia», racconta al Mattino Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, il giorno dopo le consultazioni con le parti sociali. «Ci è sembrato che Draghi abbia condiviso che il confronto e il lavorare assieme sia una straordinaria possibilità che possiamo offrire al Paese». Draghi ha ricevuto l'appoggio di tutte le forze sociali ascoltate, dai sindacati agli industriali fino alle associazioni ambientaliste. «C'è una straordinaria possibilità, attraverso le risorse del Recovery Plan, di dare un futuro migliore al nostro Paese, rafforzando alcuni elementi che oggi sono deboli», dice Furlan.

