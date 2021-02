Gina Carano, licenziata la Cara Dune di The Mandalorian: “Abominevoli e inaccettabili i suoi post sui social” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “I suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono Abominevoli e inaccettabili”. Così la Lucasfilm ha spiegato il motivo per il quale Gina Carano, l’attrice che interpreta Cara Dune in The Mandalorian, è stata licenziata dalla casa di produzione. “Gina Carano – si legge in una nota – non è attualmente impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani perché lo sia in futuro”. L’attrice ed ex wrestler, protagonista della serie di Disney+ sulla saga di StarWars. è stata allontanata con effetto immediato dal cast per alcune sue considerazioni sugli ebrei apparse sulla sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Isuimedia che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono”. Così la Lucasfilm ha spiegato il motivo per il quale, l’attrice che interpretain The, è statadalla casa di produzione. “– si legge in una nota – non è attualmente impiegata alla Lucasfilm e non ci sono piani perché lo sia in futuro”. L’attrice ed ex wrestler, protagonista della serie di Disney+ sulla saga di StarWars. è stata allontanata con effetto immediato dal cast per alcune sue considerazioni sugli ebrei apparse sulla sua ...

MiamiHerald : ‘Mandalorian’ star Gina Carano compares political climate to Nazi Germany on Instagram - marcmalkin : Lucasfilm Fires 'Mandalorian' Star Gina Carano - Variety - WatersforLife : RT @TheNationalNews: Lucasfilm fires #TheMandalorian star Gina Carano - Bucks__34 : LucasFilm licenzia Gina Carano, fuori da 'The Mandalorian' per i suoi post di stampo antisemita #ginacarano… - Norin88Norin : RT @_Rrose_Selavy: Pedro Pascal unfollowed Gina Carano 30 secondi dopo l'annuncio di Lucasfilm. He was so ready. Erano due anni che non des… -