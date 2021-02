Fideuram intesa Sanpaolo | masse a 257 miliardi | livello più alto nella storia del Gruppo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diPrivate Banking () ha approvato i risultati d’esercizio e consolidati al 31 dicembre 2020 che evidenzianoamministrate pari a 257,2, in aumento di 14,5(+6%) rispetto al 31 dicembre 2019, raggiungendo ilpiùmai registratodel. L’evoluzione dellerispetto alla fine del 2019 – spiega una nota – è attribuibile principalmente all’eccellente performance commerciale, che ha visto le reti di private banker realizzare una raccolta netta pari a 11,7. Il ...

Oggi sono stati pubblicati i conti diSanpaolo Private Banking , che evidenziano nel 2020 il nuovo record storico per le masse amministrate, sopra i 257 miliardi di euro, grazie ad ...Il Consiglio di Amministrazione diSanpaolo Private Banking (GruppoSanpaolo) ha approvato i risultati d'esercizio e consolidati al 31 dicembre 2020 che evidenziano masse amministrate pari a 257,2 miliardi, in ...Mattinata cauta sui mercati europei: Piazza Affari difende i 23.000 e lo spread è saldamente sotto quota 100. Male Unicredit dopo i conti. Effetto Brexit sul Ftse 100: a gennaio più azioni scambiate a ...Alla fine di dicembre 2020 le masse amministrate dal Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking erano pari a 257,2 miliardi, in aumento del 6% rispetto al 31 dicembre 2019, raggiungendo il live ...