Enav, accordo con tutte le organizzazioni sindacali per il 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Enav e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo per l’anno 2021 finalizzato al contenimento del costo del lavoro senza ricorso agli ammortizzatori sociali. Come segnala in una nota la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, la crisi del settore aereo generata dalla pandemia ha prodotto un calo dei voli sull’Italia e sull’Europa di circa il 60% nel 2020 e circa il 70% ad inizio 2021, determinando una forte contrazione dei flussi di cassa in ingresso per Enav. “L’accordo raggiunto con le Parti Sociali garantisce il contenimento del costo del lavoro ed una migliore gestione dei flussi di cassa, senza far ricorso agli ammortizzatori sociali o ad altre iniziative che possano generare impatti sulla retribuzione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –e lehanno sottoscritto unper l’annofinalizzato al contenimento del costo del lavoro senza ricorso agli ammortizzatori sociali. Come segnala in una nota la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, la crisi del settore aereo generata dalla pandemia ha prodotto un calo dei voli sull’Italia e sull’Europa di circa il 60% nel 2020 e circa il 70% ad inizio, determinando una forte contrazione dei flussi di cassa in ingresso per. “L’raggiunto con le Parti Sociali garantisce il contenimento del costo del lavoro ed una migliore gestione dei flussi di cassa, senza far ricorso agli ammortizzatori sociali o ad altre iniziative che possano generare impatti sulla retribuzione ...

